C’est le moment pour danser avec et comme Anne Teresa De Keersmaeker depuis votre salon. Rendez-vous sur le site Re:Rosas ! créé en 2013.

C’est fabuleux. ATDK et la danseuse Samantha van Wissen vous enseignent pas à pas en 4 petits films les mouvements de la « scène des chaises » de Rosas danst Rosas. Ensuite c’est à vous de créer votre libre interprétation : dans un autre décor, avec les enfants, tout seul ou avec un colocataire, la musique originale ou pas,… tout est possible ! Et vous découvrez sur le site des centaines de vidéos formidables postés par ceux qui l’on déjà fait. Un must !