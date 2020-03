La période chaotique que traverse l’ensemble de la société et qui bouleverse non seulement le calendrier mais la vie des artistes et artisans de l’art vivant n’empêche pas les théâtres de peaufiner leur programmation pour la saison à venir – annoncée en primeur aux abonnés du Parc, comme à l’accoutumée.

Thierry Debroux confirme la marche qu’il a imprimée à l’institution qu’il pilote depuis dix ans : "des spectacles qui, dans leur grande majorité, s’adressent à toutes les générations".

Merlin l’enchanteur et Mozart le génie

Ce sera à nouveau le cas en 2020-2021, annonce le directeur, auteur et metteur en scène. C’est d’ailleurs sur son adaptation de la légende arthurienne que s’ouvrira le rideau, à la rentrée, avec Les Chevaliers de la Table ronde (10/9-24/10) : "spectacle d’aventure, initiatique, typiquement familial, qui s’inscrit dans notre tradition de revisiter les grands textes de la littérature". Avec plus de quinze acteurs dont Othmane Moumen en Merlin, et des décors et costumes signés Ronald Beurms.