Réduite au silence depuis la mi-mars en raison de la pandémie de Covid-19, la grande salle du Théâtre Le Public frémit à nouveau depuis quelques jours. On teste les éclairages, le son… L’équipe technique a réinvesti le plateau et la régie afin d’organiser, en direct, la présentation - sans public - et la diffusion en streaming des premiers one-man-show et one-woman-show belges sur le confinement. À l’affiche ? Richard Ruben le 17 juin, suivi de Marie-Paule Kumps le 19 juin.