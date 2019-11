De passage une journée en Belgique pour promouvoir son nouveau one-man show Élie Semoun et ses monstres (co-écrit avec Nans Delgado et Muriel Robin), le comédien et humoriste français enchaîne les interviews et… les selfies. À cet instant, il est d’ailleurs en train de poster une photo sur son compte Instagram. "C’est un ogre, Instagram, sourit-il tout en vérifiant qu’il a tagué les bonnes personnes.