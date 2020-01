Une histoire d’hommes racontée par un homme. Ou plutôt une histoire de femmes racontée par un homme. Mais ça, pour le moment, Filibert (Frederik Haùgness), le narrateur, l’ignore. “Moi, je n’ai rien vu. Oui, je sais, c’est délirant. J’ai l’impression que ça m’a échappé. C’est plutôt la réalité qui a été transformée…”

Nous sommes sur une petite île. La Première Guerre mondiale tire à sa fin. Madame Madeleine (Patricia Ide), comtesse désargentée, a ouvert une pension de famille. Elle y a accueilli Filibert, brancardier déserteur, mais qui n’a jamais prétendu être docteur, accoucheur et sage-femme. D’ailleurs, se prénomme-t-il réellement Filibert ?…. Et puis, il y a les domestiques : Jean (Magali Pinglaut), majordome, et Félicie (Chloé Struvay), femme de chambre. L’hôtel tombe en ruines. Des travaux s’imposent. C’est le jeune William (Jeanne Kacenelenbogen) qui s’en charge.

La petite affaire tourne tant bien que mal, entre les cuivres à lustrer, les petits-déjeuners à servir, les tapis à battre et les draps de lin à étendre. Mais l’arrivée de William va jeter le trouble. Hébergé à l’hôtel le temps des travaux, il dormira avec Jean. Au grand dam de ce dernier ! Même si ce n’est que pour une nuit. C’est que Jean porte un lourd secret : il est une femme. William découvre la supercherie, mais il serait bien en peine de le dénoncer, lui qui se déguise également en homme…

Des “invisibles”

Inspirée par une nouvelle de George Moore, Patricia Ide livre avec Les tricheuses une histoire en plein dans l’air du temps, où, à l’heure des #metoo et #balancetonporc, les femmes revendiquent pleinement leurs droits, dénoncent les abus et libèrent leur parole. En ancrant son histoire au début du XXe siècle – les femmes n’ont pas encore le droit de vote, il leur est interdit de porter le pantalon, elles ne peuvent travailler sans l’accord de leur mari, etc. –, Patricia Ide s’amuse à brouiller les pistes (genres, identités) pour mieux dénoncer la difficulté d’être une femme dans un monde d’hommes. Car, après tout, Jean (et William), ne sont que des “tricheuses”, accuse Mme Madeleine, des traîtres, accoutrées en homme ! Mais, diable !, Mme Madeleine, vous qui avez été une exploratrice, une aventurière pendant 20 ans et avez inventé la jupe-culotte, ces femmes sont devenues “invisibles” pour sauver leur peau, “ne finir ni à l’orphelinat ni au bordel”, car si “ce n’est pas facile d’être un homme, c’est dangereux d’être une femme”, explique Jean.

Rythmée par une mise en scène fluide et dynamique (signée Michel Kacenelenbogen) et une très belle scénographie (Renata Gorka), Les tricheuses dresse le portrait de quatre femmes fortes qui, malgré les conventions sociales, ont décidé de prendre leur destin en main pour vivre leur vie. De femme libre.

Bruxelles, Le Public, jusqu’au 22 février. Infos et rés. au 0800.944.44 ou www.theatrelepublic.be