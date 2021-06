La nuit… Quel formidable terreau de création. Déjà dans L’Épopée de Gilgamesh, le héros mésopotamien voulait tenter de s’affranchir du cycle du sommeil et tenir éveillé plus de six jours pour devenir immortel. L’affaire, bien que pernicieuse, est tentante. Elle n’a pas échappé à Fabrice Murgia, féru de dystopie, qui s’en empare pour La Dernière Nuit du monde ou l’invention d’une pilule qui permettrait de ne dormir que 45 minutes par nuit. Programmée au Festival d’Avignon à partir du 7 juillet, cette nouvelle création se jouera en avant-première les 1er et 2 juillet à Mons.