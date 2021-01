Petit flash-back. Mars 2019, Théâtre national, festival XS. Parmi les formes courtes et diverses au menu, l’installation performative L’Objet de mon attention questionne nos rapports aux objets : souvenir, désir, accumulation, dépouillement, collection… Dès lors, on attendait la suite promise par ce début de trilogie.

Le temps est venu d’en découvrir le deuxième volet. La Cie What’s Up (à qui l’on doit l’inoubliable Is there life on Mars ?) est accompagnée sur ce chemin par la Maison de la culture de Tournai, jeune centre scénique, et compte ici sur la précieuse complicité du Musée des beaux-arts. Ceci dans le contexte particulier de la crise sanitaire où les salles de spectacle sont closes mais les lieux d’exposition ouverts. "Un très heureux hasard ! On voulait dès le départ un espace qui permette la déambulation. On en a pas mal visité avant d’aboutir ici, ce lieu exceptionnel", se réjouit Héloïse Meire.

La jeune dramaturge et metteuse en scène porte le projet avec ses complices Cécile Hupin (scénographe, autrice), Katherine Longly (plasticienne) et Hubert Amiel (photographe et vidéaste). Quatre personnalités, quatre trajectoires singulières portant ici une œuvre multiple et cohérente.

