Accordéoniste, guitariste et mandoliniste, Eve Willems est la seule artiste belge (elle est originaire de Liège) que compte l’équipe de Corteo. Engagée par le Cirque du Soleil en 2017 lorsque le show a été remonté en arena, elle accompagne les acrobates depuis l’un des pits, “postes avancés” répartis aux quatre coins de la scène dans la fosse, à hauteur du public. À quelques heures de la première ce jour-là à Milan, mandoline à la main, elle en pince les cordes pour s’assurer que son instrument est bien accordé. “Je l’accorde maintenant, explique-t-elle, mais je devrai sûrement revérifier un peu plus tard et même pendant le spectacle, car il y a les lumières, l’humidité, parfois l’air conditionné, etc.”

Comment avez-vous été recrutée par le Cirque du Soleil?