Programmée du 10 au 27 novembre aux Martyrs, la création de Pauline d’Ollone ne verra le jour que plus tard. Quand ? Difficile à dire. Au grand nombre de reports accumulés depuis mars s’ajoute le casse-tête des disponibilités à venir, a fortiori comme ici, avec une distribution de huit interprètes. En attendant, l’équipe de Phèdre poursuit ses répétitions...

En 2015, Pauline d’Ollone faisait débattre les protagonistes du Banquet de Platon de la beauté et des formes de l’amour. Dialogue philosophique dans une oralité composée comme une partition, Reflets d’un Banquet se retrouva parmi les meilleures découvertes de la saison 15-16.

Après Platon, Racine. Qu’est-ce qui pousse une jeune créatrice de son temps vers les thèmes antiques et le classicisme absolu ? Phèdre, dit-elle, résulte d’une proposition que lui fit Philippe Sireuil, directeur des Martyrs (où Reflets d’un Banquet avait été repris à l’automne 2017), ravivant chez elle un souvenir fort.

La démocratie de Racine, le détour de la danse

Il y a plusieurs années, avant puis durant ses études à l’Insas, la jeune femme donnait des cours particuliers de français dans une ZEP (Zone d’éducation prioritaire) en région parisienne. "Avec des élèves souvent en décrochage, parfois de familles non francophones. Parmi les sujets du bac français à préparer, Marivaux et les niveaux de langage familier et soutenu au XVIIe siècle : comment cela pouvait-il être accessible à des gamins n’ayant pas ces codes ? J’ai senti une véritable injustice, au sens où l’entend Bourdieu. Phèdre était également au programme. Tout aussi inaccessible, ai-je pensé. Or pas du tout ! J’ai découvert qu’ils pouvaient se passionner pour ce rapport à la mythologie grecque, aux personnages archétypaux. Il y a chez Racine quelque chose de très démocratique : un rythme fort, peu de mots compliqués. J’ai été profondément émue de voir qu’un gosse de banlieue pouvait être ému lui-même par cette œuvre. En fait ils n’étaient pas exclus de ça."

[...]