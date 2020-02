À 25 ans, Fanny Ruwet est sur tous les fronts. Humoriste, elle tourne actuellement avec son premier show : “Bon anniversaire Jean”. Elle est aussi chroniqueuse radio sur Pure et France Inter, et podcasteuse. Comment a-t-elle débarqué à Radio France ? Est-ce plus compliqué d'écrire là-bas ? Accorde-t-elle de l'attention au fiel des "haters" ? Comment a-t-elle géré ses débuts sur scène et à l'antenne ? Quelle est sa méthode d'écriture ? Interview.