Kingdom, la nouvelle création d’Anne-Cécile Vandalem pour le Festival d’Avignon, était très attendue. Elle clôture un triptyque que la metteuse en scène belge a ancré dans le Grand Nord. Tristesses, le premier volet fut un grand succès.

On retrouve ici d’emblée la « couleur » d’Anne-Cécile Vandalem, sa manière de raconter une histoire avec ses mystères, son suspense, ses décors réalistes et poétiques à la fois, le mélange de théâtre et de film. Nous sommes au Canada, dans des bois de bouleaux et de sapins peuplés d’ours, avec deux familles cousines qui ont décidé de tout lâcher pour vivre dans la nature.