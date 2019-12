Cinq one-man-show, huit films. Depuis 1998 où il se fit connaître auprès du public avec son personnage de dragueur maladroit et un brin macho, l’humoriste, acteur et réalisateur français Franck Dubosc n’a cessé d’occuper les planches et les plateaux de cinéma. À 56 ans, comment fait-il pour tenir le cap ? "Je travaille tout le temps. Je ne prends donc pas le temps de voir le temps passer, confie-t-il.