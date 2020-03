Autre objectif de ce recensement : recueillir l’impact des mesures prises par le gouvernement depuis le 13 mars, afin de circonscrire au mieux la perte de revenus et les incidences éventuelles sur le "statut de l’artiste".

"On se mobilise pour aider les autrices et les auteurs les plus fragiles parmi ceux que la ministre appelle prestataires finaux", résume Frédéric Young, délégué général de la Belgique pour la SACD-Scam. Ici entrent en compte, dans les présentes circonstances, "des compensations prévisionnelles pour les prestations annulées ou reportées ; en somme on leur donne la possibilité d’une trésorerie organisée à partir de la nôtre". Parmi les spécificités de la structure figurent "l’aide sociale à l’avance sur droits, mais aussi l’action culturelle, qui permet par exemple de multiplier les bourses, ou de remplacer une aide à la résidence d’écriture – impossible en temps de confinement - par une aide à l’écriture".

[...]