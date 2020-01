La Companhia Nacional de Bailado (Lisbonne) ouvre les 31 janvier et 1er février, au Théâtre de Liège, le festival Pays de danses.

Une soirée de danse estampillée "néoclassique" : la proposition a de quoi surprendre, a fortiori en ouverture d’un festival de danse contemporaine. Mais la demande, au Théâtre de Liège, est forte. Et l’objet se révélera sacrément réjouissant.

En une heure et demie, entracte compris, les formidables danseuses et danseurs de la Companhia Nacional de Bailado vont traverser l’univers du chorégraphe néerlandais Hans Van Manen en trois pièces.

Avec ses pointes et son sextet tout de blanc vêtu, la première, datant de 1973, se montre la plus classique des trois. Adagio (sur le troisième mouvement de la "Sonate pour piano n°29" en si bémol majeur de Beethoven) déploie un vocabulaire quasiment analytique dans les géométries amoureuses. Le tout avec une grâce non dénuée de surprises dans l’angle soudain d’une jambe ou l’axe inhabituel d’un porté.

"Adagio" (1973) de Hans Van Manen par la Companhia Nacional de Bailado. © Hugo David



Sur une musique de Jacob ter Veldhuis, Short Cut (1999) propulse ensuite trois femmes et un homme dans un univers épuré, à la transversalité obstinée, rappelant par instants les frises des vases grecs. Et où se déploie en quadrichromie la magie du pas de deux. Sobre et rudement efficace.

Op’art/Pop Art euphorisant

De semblables justaucorps habillent les douze danseurs d’In the Future (1986), à la différence près que ceux-ci, vert pomme côté face, vermillon côté pile, et tous sanglés d’une ceinture en guise d’accent tonique, produiront d’étourdissants effets graphiques, qu’accentuent les rayures têtues quoique sobres de la toile de fond (décor, costumes et lumières sont signés Keso Dekker).

Alignements, rebonds, volte-face et groupes à géométrie variable, le tout sur la musique entêtante de David Byrne, tout cela est visuellement irrésistible et tout bonnement euphorisant, à l’intersection de la peinture abstraite, du pop art et des effets techno primitifs des clips vintage.

Un drôle de cartoon rétro-futuriste qui, allié à la technique magistrale des danseurs, finit de nous emballer.

Les justaucorps "bi-goût" (aux couleurs du drapeau portugais) d'"In the Future", pièce ultragraphique et euphorisante sur la musique de David Byrne. © Hugo David

À noter la "préouverture eurégionale" du festival le 30 janvier au Cultuurcentrum de Hasselt, avec Outwitting the Devil d’Akram Kham, créé en juillet dernier dans la cour d’honneur, au Festival d’Avignon. Par ailleurs, on ne manquera pas de découvrir, en prélude à l’inauguration spectaculaire que représente cette soirée Hans Van Manen, B4 Summer, nouvelle création de Mercedes Dassy – à 19 h, dans la salle de l’Œil vert.