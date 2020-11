Le Tri Postal, lieu polyvalent et temporaire attenant à la gare du Midi, abrite diverses associations, du soutien logistique et alimentaire aux sans-abri par DoucheFlux ou FoodDignity à l’antenne centrale du transporteur cycliste Molenbike, en passant par une boutique de créations artisanales locales ou par le Superlab, fablab participatif et social, entre autres. C’est aussi dans cette ample bâtisse – vouée à terme à être remplacée par un complexe géré par la SNCB –, ancien tri postal de ce que l’on nommait jadis “Bruxelles X”, que Bud Blumenthal a établi son nouvel espace de travail.

Ayant dû quitter son studio implanté pendant 17 ans à Molenbeek et reconverti – après la fin de sa compagnie Hybrid – en structure de soutien, le danseur et chorégraphe américain, Bruxellois d’adoption, signait en mars avec Communa (association favorisant l’usage temporaire de bâtiments vides) le contrat lui ouvrant les 180 mètres carrés de ce studio à l’état brut. “Deux jours plus tard, on annonçait le premier lockdown…”

