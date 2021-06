Que ce soit avec Josiane Balasko ou Gérard Lanvin, dont il a lancé les carrières, difficile de ne pas évoquer Romain Bouteille en interview. Car l'homme, comédien, humoriste, metteur en scène, était un forcéné des planches, en malade de l'humour, un artiste jusqu'au bout des ongles. Il respirait par et pour le théâtre. Ironie du sort, après avoir été touché par un problème rénal, il est mort lundi, dans la soirée, d'une insuffisance respiratoire... C'est son épouse, Saïda Churchill, qui a annoncé son décès, dans un communiqué très sobre. La réponse officielle du "Café de la gare" ne s'est pas fait attendre: " Nous sommes dévastés d’apprendre le décès de Romain Bouteille. Les mots nous manquent pour l’instant. Ils viendront sans doute plus tard. Pour l’instant, nos pensées vont à sa femme Saïda et son fils", a tweeté cette véritable institution de la scène parisienne.

Pourtant, si c''est principalement à ce lieu, d'une fantaisie et d'une liberté totale, où sont "nés" des artistes comme Gérard Lanvin, Josiane Balasko, Miou-Miou, Anémone et même Coluche, qu'est associé le nom de Romain Bouteille, sa carrière avait commencé bien plus tôt...