La 3e édition du forum eurégional connecte art, recherche, technologie et jeunes générations. De Liège à Hasselt et d'Eupen à Maastricht.

Porté par le Théâtre de Liège, Impact (pour International Meeting in Performing Arts and Creative Technologies) entend, depuis son démarrage en 2016, devenir "le premier pôle eurégional et transsectoriel de coopération, de recherche et développement, de production et de diffusion dans le champ des nouvelles technologies et des arts de la scène".

Avec ses nombreux partenaires culturels, académiques et scientifiques, Impact s'articule en trois aspects: laboratoire, formation, et forum, soit le festival lui-même. Soulignant la "volonté de participer au développement économique et académique de la région", Serge Rangoni, directeur du Théâtre de Liège, réaffirme sa préoccupation d'un "théâtre connecté avec le futur" - que celui-ci concerne les technologies ou, tout autant, "les nouvelles générations de spectateurs".