Sur le papier, Ismaël Saidi (Saint-Josse, 1976) est ancien policier, réalisateur, scénariste, dramaturge, metteur en scène, comédien. "Mais aligner les titres comme ça, ça fait carte de visite, et un peu prétentieux." La notion de "storyteller" ou "raconteur d’histoire" lui tient plus à cœur. "Le médium je m’en fous : ça peut être seul sur une chaise devant une classe, à travers un film, dans un livre ou sur une scène. L’important est de raconter des histoires."

Ismaël Saidi se définit plus volontiers comme "un être hybride : je suis Belge, d’origine musulmane, de culture judéo-chrétienne, et laïc".

L’importance du contexte

Situer sa propre parole permet de souligner l’importance du contexte. Or c’est tout le propos de la création au Théâtre de Liège de Muhammad, monologue tiré du livre cosigné par l’auteur et comédien avec l’historien et islamologue Michaël Privot Mais au fait, qui était vraiment Mahomet ? Le Prophète comme on ne vous l’a jamais raconté(Flammarion, 2018).

Fin 2014, Ismaël Saidi crée avec ses complices Ben Hamidou et Reda Chebchoubi Djihad, traitant avec humour de la rupture identitaire. La pièce connaîtra une vie longue et, bientôt assortie du label "d’utilité publique", sera aussi abondamment jouée pour le public scolaire.

[...]