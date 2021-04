"J’ai fait le premier pas. C’est ce qu’on attend d’un homme, non ?" Scènes Stéphanie Bocart

© Ras El Hanout Dans “The One (et demi) Man Show”, Salim Haouach incarne un animateur radio qui se trouve confronté à son ex-petite amie, qui lui fait réaliser qu’il a abusé d’elle.

Avec "The One (et demi) Man Show", la troupe Ral El Hanout aborde le non-consentement dans le couple.