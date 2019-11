Jérôme Bel apporte la conscience écologique dans la danse : plus d’avion, répétitions par Skype, etc.

Greta Thunberg fait des émules, y compris dans le monde de la danse avec le grand chorégraphe français Jérôme Bel (55 ans) qui a décidé fin septembre de ne plus prendre l’avion, lui et ses danseurs, et de répéter ses spectacles désormais par Skype, pour diminuer son empreinte carbone.