"Les Chevaliers de la table ronde" reporté, ce sera "To Play or not to Play".

En vertu des directives du dernier Conseil national de sécurité, le Théâtre royal du Parc va pouvoir rouvrir. Mais pour pouvoir respecter toutes les règles sanitaires, il ne pourra donc accueillir que 160 spectateurs sur une capacité totale de 540 places.