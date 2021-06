Quels liens peuvent exister entre une piscine en plein air, un cuiseur à riz et un ventilateur de plafond ? Des objets usuels, certes, sinon quotidiens, mais aussi des habitudes, des usages, voire des filtres à travers lesquels lire le monde contemporain. Le cuiseur à riz sert d’interlocuteur en scène à Jaha Koo (Séoul) dans Cuckoo, délicieuse et acide pièce médiane de la trilogie que complètent Lolling and Rolling et The History of Korean Western Theatre . Un regard sur les marques qu’imprime le passé sur l’avenir, à déguster ponctué de saveurs coréennes (Tanneurs, 1-6/7).