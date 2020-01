On redonne à Namur ce chef-d’oeuvre de la danse contemporaine créé il y a 40 ans par Maguy Marin.

« Dansez, dansez, sinon nous sommes perdus », disait Pina Bausch.

Il y a 40 ans, la chorégraphe Maguy Marin disait la même chose avec son formidable May B, pièce mythique de la danse contemporaine déjà jouée 800 fois et qu’on a la chance de retrouver au Théâtre de Namur.

Quatre décennies plus tard, sa force reste intacte car elle touche à l’essentiel de notre destinée humaine. A l’opposé d’une longue tradition de la danse où la beauté ne se concevait que classique, elle eut l’audace de mettre sur la scène dix danseurs blafards, enfarinés de plâtre, loin des corps canoniques. Les danseurs (transformés par le maquillage) apparaissent vieux, grotesques avec leurs oreilles décollées, leurs longs nez et leurs marches hésitantes, mais sont infiniment touchants car ils nous ressemblent.

Au début, ils sont immobiles habillés de robes blanchâtres. Ils n’émettent comme paroles que des glapissements. Les seuls mots qu’on comprend sont « cela va bientôt finir », qui annonce plus la fin de la vie que celle du spectacle.

Mais cette humanité, traitée à la manière des expressionnistes allemands, va se mettre à danser comme le réclamait Pina Bausch, ébauchant des séductions grotesques ou des luttes sans raisons. Ils vieilliront ensemble comme nous le feront, se battent pour des morceaux de gâteau, continuent à marcher valises à la main, réfugiés de l’existence, jusqu’à la mort dans un trou au bord de la scène.

© Hervé Deroo



Beckett

Cela pourrait être sinistre et c’est tout le contraire, tant l’émotion est là avec la beauté paradoxale de ces corps différents et l’humour qui baigne le spectacle comme le faisait Charlie Chaplin dans ses films. Maguy Marin invente des danses magnifiques sous des musiques tout aussi belles, de La jeune fille et la mort de Schubert à celle des Gilles de Binche.

Ces pauvres hères dépenaillés, poussiéreux, semblant sortis d’un asile avec leurs chuchotements incompréhensibles sont comme les personnages de Beckett, de Fin de partie ou d’En attendant Godot. May est d’ailleurs le prénom de la mère de l’écrivain.

Maguy Marin offre l’équivalent dansé du monde de Beckett dont l’oeuvre est une voix qui ne cesse de parler pour dire l'échec de la parole, une voix qui ressasse, s'épuise et recommence. Beckett a réduit le texte et le théâtre, donc l'homme lui-même, à sa trace, à son rebut. Sa question est : " Mais qu'est-ce que je fous là ? " Il interroge le ciel qui ne bouge pas. Et Beckett aussi avait de l’humour qui disait: "Que sais-je du destin de l’homme ? Je ne me suis pas posé la question. Je suis davantage au courant des radis ».

May B, Théâtre de Namur, jusqu’au 25 janvier