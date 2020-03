L’humoriste multicasquette publie le conte "Opaque et Opaline" avec l’illustratrice Karo Pauwels.

Je le dis très souvent, je suis un peu pédophobe, les enfants m’énervent vite et je crois que je n’ai pas envie d’en avoir. Mais s’il y a un truc qui me manque dans la parenté, c’est la transmission des choses. Si je peux le faire par mon travail, je trouve que c’est chouette." Lorsque France Inter lui a proposé, il y a deux ans, de participer à Une histoire et… Oli, Alex Vizorek s’est donc exécuté avec plaisir. Le pitch de cette série de podcasts : des auteurs imaginent, écrivent et lisent des histoires à l’attention des enfants de 4 à 7 ans.