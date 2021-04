Les occupations se suivent, s’entrecroisent, se soutiennent. Et remettent à l'avant-plan la notion d’essentiel.

L’équipe de création des Lianes, spectacle de Françoise Berlanger déjà deux fois ajourné, occupe depuis vendredi 9 avril le Théâtre de la Balsamine, à Schaerbeek. C’est là qu’il y a quelques mois la création s’était donnée à huis clos, et qu’en fut tournée une captation visible, avec une cinquantaine d'autres, sur Auvio. C’est là que, aux dates théoriques de son report (désormais repoussé à novembre 2021), l’équipe répète et retravaille cette pièce complexe alliant théâtre, musique, vidéo, arts plastiques. Et, par son occupation, « proteste contre les reports successifs de la pièce, remet en question la gestion de cette crise par les autorités envers le secteur culturel, et plus spécifiquement les arts vivants ».

Dans la culture comme dans d’autres secteurs monte le sentiment d’en être réduit au rang de « variable d’ajustement », ceci alors que d’autres pays – de l’Espagne au Luxembourg, de la Suisse au Royaume-Uni –, proposent des solutions, des tests, ouvrent leurs salles en prouvant l’absence de foyer de contamination.

Le même constat s’impose du Théâtre national à la Monnaie, autres lieux occupés, que soutient l’équipe actuellement à la Balsa.

La sourde angoisse des embouteillages

C’est en se retrouvant pour répéter, jeudi, que la metteuse en scène Françoise Berlanger, le compositeur Fabian Fiorini, les comédiennes Émilienne Tempels et Caroline Daish, la musicienne Mika Oki, digérant l’angoisse croissante due aux embouteillages déjà certains provoqués sur les scènes pour les deux saisons à venir au moins, ont résolu d’occuper les lieux – en accord avec la directrice Monica Gomes.

Se réinventer, s’adapter ? Les artistes n’ont pas attendu de subir les conséquences de la crise pour cela. C’est cependant l’injonction qui leur est adressée continûment, depuis un an.

[...]