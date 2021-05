Juillet 2018. Le Festival d’Avignon découvre Il pourra toujours dire que c’est pour l’amour du prophète. Gurshad Shaheman – qu’Alexandre Caputo, fraîchement nommé aux Tanneurs, a invité à devenir artiste associé – évoque son projet suivant, autour de jeunes gens, entre l’adolescence et l’âge adulte, en rupture familiale, voire en émancipation précoce, qui écriraient et porteraient en personne leurs autoportraits.

Il y eut des rencontres via le monde associatif bruxellois et d’autres voies, des ateliers d’écriture, de jeu, de mouvement, des liens patiemment tissés. Silent Disco devait voir le jour en avril 2020. Plus d’une année de report et voilà le spectacle présenté, devant un public ultraréduit, jusqu’au 12 mai aux Tanneurs.

L’écriture est celle de ces neuf jeunes interprètes, suscitée, écoutée, éditée par Gurshad Shaheman, artiste à l’affût du réel à travers les subjectivités qui le digèrent. Là où d’aucuns s’offusquent du trop d’émotion dans la parole publique, lui parle plutôt de l’"instrumentalisation" de la peur ou de l’indignation. "Il y a aussi une sorte de tabou dans le théâtre contemporain, une association émotion-pathos comme si c’était de l’impudeur. Ces questions-là, je les contourne. C’est d’abord un objet littéraire que je leur propose de fabriquer. Ce n’est ni une confession, ni une thérapie, c’est une parole maintes fois réfléchie. Et avant tout une aventure artistique."

[...]