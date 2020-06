"Quand le Covid nous est tombé sur le coin de la figure, nous étions déjà en train de travailler à la conception du programme de la prochaine saison", raconte Olivier Wiame, graphiste et scénographe du Poche. "Oui, opine Olivier Blin, directeur du théâtre. J’ai changé l’édito…"

"En cette période compliquée, nous avons donc réfléchi à occuper l’espace pour donner un signal positif à la population, d’où l’affiche avec le message ‘Re-sortir’", reprend Olivier Wiame. "Quand la crise du Covid a émergé, la réaction que nous avons eue a été de nous mettre dans un fantasme positif, complète le directeur. Assez rapidement, on s’est dit qu’on pourrait rouvrir le 15 septembre avec environ 50 spectateurs en tenant compte de la distanciation physique dans notre théâtre de 237 places. Ça représente une hérésie financière totale, c’est-à-dire peu de recettes pour un théâtre qui a vraiment besoin de sa recette. On allait économiquement y laisser des plumes, mais, en tant que théâtre public, on était obligé de marquer le coup : on donnerait la saison et on l’étofferait même par quelques petits événements extérieurs, qui remplaceraient notre célébrissime fête d’ouverture. On a donc toujours été dans ce fantasme-là, et on a eu raison puisque le déconfinement progressif le rattrape."