Du petit commerce de bière repris en 1862 par Lambert Wielemans et Ida Constance Ceuppens à l’âge d’or de la brasserie Wielemans, jusqu’à sa fermeture définitive en 1988 et au classement des façades du Métropole, de la seconde salle des brassages (désormais Brass) et du Blomme (l’actuel Wiels), l’histoire de ce périmètre, retracée à grands traits sur le site du Brass, en fait un des fleurons du patrimoine industriel et brassicole bruxellois.

L’ensemble, racheté par la Région en 2001, bascule vers l’art et la culture. “Léon Wielemans était à la fois patron bienfaiteur et bourgmestre de Forest, profil typique de la fin du XIXe, début du XXe siècle”, raconte Frédéric Fournes, à la tête du Brass depuis 2012, et dont le parcours l’a toujours mené à travailler en des lieux réaffectés. “Le lien est resté fort entre la commune et la brasserie, y compris avec les différentes populations installées au fil du temps à Forest : c’était notamment un important employeur pour de nombreuses familles belgo-marocaines.”

