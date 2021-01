Comme une bouteille jetée à la mer. Un ultime SOS. Un dernier cri de détresse avant, qu’"essoufflé et dégoûté", naufragé de la crise sanitaire, il ne soit happé dans les profondeurs du désespoir. Comédien depuis plus de vingt-cinq ans, Nicolas Buysse a lancé sur les réseaux sociaux une lettre à l’attention de la ministre de la Culture Bénédicte Linard (Écolo) ainsi que des "élus et autres députés en tous genres", avec une question brève mais choc : "Devons-nous changer de métier ?" "Help !"