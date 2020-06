Le festival de théâtre d'Avignon, dans le sud-est de la France, annulé cet été pour cause de coronavirus, va organiser en octobre une "semaine d'art" avec notamment cinq créations de sa programmation initiale et un spectacle du danseur espagnol Israel Galvan.

La programmation comprend "Une cérémonie", de et par le groupe belge "Raoul Collectif". Cette semaine particulière (23-31 octobre) proposera 35 représentations dans différents lieux emblématiques du festival dans la ville d'Avignon, indique un communiqué.

Un tarif unique de billet a été fixé à 15 euros.

Seront présentés "Mellizo doble", spectacle de danse et de musique d'Israel Galvan, star internationale connue pour son approche hétérodoxe du flamenco, et la pièce "Traces - discours aux nations africaines" de l'écrivain et musicien sénégalais Felwine Sarr.

Parmi les créations, figurent aussi "le jeu des ombres", mis en scène par Jean Bellorini, le directeur Théâtre National Populaire (TNP) à Villeurbanne, près de Lyon, "Le tambour de soie - Un Nô moderne", chorégraphié et mis en scène par les Japonais Kaori Ito et Yoshi Oida et "Andromaque à l'infini", une adaptation signée du metteur en scène Gwenaël Morin.

Les deux autres créations sont une adaptation mi-théâtre mi-marionnettes de "Moby Dick", le roman d'Herman Melville, par Yngvild Aspeli et "Une cérémonie", de et par le groupe belge "Raoul Collectif".