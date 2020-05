Voici un mois et demi que son théâtre est portes closes. Et, aujourd’hui, le directeur du Public, Michel Kacenelenbogen, est un homme "en colère". "J’ai beau lire des tas de déclarations de notre ministre de la Culture (Bénédicte Linard, Écolo, NdlR) dans la presse, cela fait plus de 45 jours que notre activité est complètement à l’arrêt."