Le psy Jean-Pierre Lebrun regrette le sort réservé à la culture : "Le théâtre fait écho à ce que l’enfant ressent" ScènesInterview Laurence Bertels

© D.R/Shutterstock

La directrice de La montagne magique rappelle l’importance des arts vivants. Et s’interroge sur l’interdiction pour les élèves de venir au théâtre alors qu’ils vivent en bulle dans leur classe et en groupes mélangés dans la cour de récréation. Le psychiatre Jean-Pierre Lebrun ne comprend pas non plus cette mesure et regrette que la culture soit la grande oubliée du Covid.