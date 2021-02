Plongées dans l’obscurité, les trois salles du théâtre Le Public n’ont plus résonné des éclats de voix des comédiens, du souffle des régisseurs et des applaudissements des spectateurs depuis fin octobre dernier. Entre le lockdown du printemps, la reprise de l’été sous strictes conditions et la fermeture des salles de spectacle à l’automne, les lieux culturels sont suspendus au fil, fragile, de l’évolution de la crise sanitaire. Surtout, ils sont tributaires d’un statut quo dans lequel les autorités fédérales les ont murés, faute de perspectives claires de réouverture.

Lundi, pourtant, dans la foulée de la vaste mobilisation citoyenne #StillStandingForCulture du week-end, la ministre de la Culture Bénédicte Linard (Écolo) a annoncé sa volonté de relancer progressivement le secteur dès la mi-mars (avec des jauges réduites à 100 personnes en intérieur et 200 en extérieur), tous les protocoles sanitaires étant prêts à l’emploi.