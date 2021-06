Alors que la Balsamine vient de désigner sa nouvelle direction artistique et générale – le tandem formé par Isabelle Bats et Mathias Varenne prendra ses marques dès l’automne et ses fonctions en janvier 2022 – et recrute dans la foulée sa nouvelle direction administrative et financière, nous avons réuni les trois têtes chercheuses qui, depuis 1981, ont mené le lieu à travers ses mues, ses valeurs, ses élans.

Martine Wijckaert, fondatrice de l’association Balsamine quelques années plus tôt, découvre en 1981 l’ancienne caserne de la place Dailly, à Schaerbeek. En 1994, elle passe les rênes du théâtre à Christian Machiels, à qui succéderont, en 2011, Fabien Dehasseler et Monica Gomes – celle-ci ayant repris seule la direction artistique pour son second mandat.

[...]