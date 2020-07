Le Théâtre de Namur se projette dans les récits d’aujourd’hui © D.R. Scènes Marie Baudet

Pour sa dernière saison à la barre de l’institution, Patrick Colpé s’est entouré de voix fortes, de regards vifs. Pour La Libre, il dévoile sa sa programmation pour 2020-2021, la manière dont l’institution a fait face à la crise sanitaire, et évoque l’avenir du Centre culturel régional et du Centre scénique. Entretien.