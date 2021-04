Le Théâtre des Martyrs retrouve son rideau de scène peint à la main Scènes Stéphanie Bocart

© © Bernard Demoulin Dès la réouverture des Martyrs, les spectateurs pourront découvrir le magnifique rideau de scène peint par Alexandre Obolensky, que sa fille Eugénie vient de rafraîchir.

Majestueux, il étire son ciel dans une palette de dégradés flamboyants de part et d’autre du cadre de la scène. Haut de 6,30 m et long de 12,4 m, le rideau de scène du Théâtre des Martyrs vient d’être restauré par Eugénie Obolensky, peintre, décoratrice et… fille de feu Alexandre Obolensky, artiste peintre et décorateur de théâtre, qui créa ce même rideau pour l’ouverture des Martyrs en 1998.