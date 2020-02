Après leur duo Kingdom of Fire and Clay , accueilli par le théâtre de la Toison d’Or en 2015-2016, les artistes Sahand Sahebdivani (né en Iran) et Raphael Rodan (élevé en Israël), tous deux vivant aux Pays-Bas, reviennent en Belgique avec un nouveau spectacle (en anglais, surtitré), My Father held a gun, auquel Albert Maizel, cofondateur du TTO, a joint sa plume. Inspiré par d’authentiques lettres de deux soldats de 1914-1918, le tandem s’interroge : pourquoi les hommes font-ils la guerre, et pas les femmes ? Entre rire et émotion, leur questionnement traverse plusieurs thèmes - pacifisme, féminisme, quête de justice…

Particularité, cette création est le fruit d’une collaboration "inattendue" et "cocasse" entre le TTO et le Théâtre national. Un projet dont se réjouissent Nathalie Uffner et Albert Maizel, codirecteurs du TTO, et Fabrice Murgia, à la tête du National.

Comment le TTO en est-il venu à tendre la main au National pour coproduire "My father held a gun" ?

Nathalie Uffner : Nous avions fait venir le spectacle précédent, il y a cinq ans, sur un coup de cœur d’Albert. Un spectacle en anglais, pour quelques dates au TTO puis au théâtre Saint-Michel. Ce n’était pas tout à fait dans la ligne de notre public.

Albert Maizel : Pour ce nouveau projet, à mi-chemin entre divertissement et politique, nous cherchions un lieu pour le mettre le mieux possible en valeur.

N.U. C’est ainsi que j’ai pensé à Fabrice Murgia, que je connais un peu et qui a même joué au TTO [dans Dju de Charlie Degotte, NdlR]. Tout de suite, Fabrice est allé voir la première pièce sur Auvio et a accroché.

En matière de moyens comme de missions, tout a priori oppose vos maisons, pourtant réunies.

A.M. Oui, c’est très surprenant. Le TTO est l’outsider total : on est les moins subsidiés, on est une toute petite équipe et on se consacre quasi exclusivement au divertissement. Nous avons envoyé le texte du nouveau projet à Fabrice et ça a été très vite.

Fabrice Murgia : J’ai visionné le premier spectacle et je suis complètement tombé amoureux de la forme. On est dans quelque chose de très particulier que j’essaie d’amener au National, notamment avec Cédric Eeckhout (The Quest) en fin de saison : le storytelling sans quatrième mur. J’ai rencontré les artistes avec Albert et Nathalie et il y a eu un petit coup de foudre, qui est la condition sine qua non d’une programmation au Théâtre national pour moi, car les créneaux sont très rares dans une saison : on a cinq coproductions, cinq créations, trente spectacles par an, pas plus.

Cette alliance vous permet de mutualiser les moyens…

N.U. Au TTO, nous sommes un peu condamnés au succès : on ne peut pas se permettre une salle à moitié vide. Comme on ne fait que de la création, on est tout le temps dans la prise de risque.

A.M. Notre modèle économique nous impose de longues séries de quatre, cinq semaines. Or, pour un spectacle en anglais, c’est compliqué. Le National, et c’est bien comme ça, peut se permettre de programmer un spectacle dix fois.

F.M. De notre côté, sans être un théâtre expérimental, on va titiller sur le questionnement politique. Ici, les spécificités du National et du TTO se sont téléscopées. Il ne s’agit pas de se prêter la salle, mais de mener un projet ensemble ; il y a un accompagnement artistique des deux maisons.

Cette collaboration inédite a-t-elle révélé des particularités du paysage théâtral ?

F.M. Il s’est en effet passé quelque chose de cocasse. Mais je n’ai pas d’a priori. Je m’inscris dans une offre culturelle en proposant du théâtre documentaire politique, qui n’exclut pas la notion de divertissement. Nos différences peuvent exister auprès du public. Ceci alors que tous les acteurs de ce pays ont, à un moment, souffert des familles théâtrales, qu’on soit issu de tel conservatoire ou telle classe. Il faut tout le temps bousculer. Si notre aventure bouscule les idées reçues, tant mieux.

A.M. Ce fonctionnement un peu tribal, clanique, le TTO n’y échappe pas, et se retrouve un peu seul.

N.U. Ce n’est pas faute d’avoir essayé. Oui, on tourne pas mal dans les centres culturels en Wallonie, mais nos tentatives de coproduction avec les institutions de Liège, Mons ou Namur n’ont jamais abouti jusqu’ici...

F.M. Il y a une forme de dédain de l’intelligentsia culturelle face à l’humour. C’est aussi de la méconnaissance, car ce que le TTO fait chez nous existe dans le reste du monde, anglo-saxon en particulier.

Avec ce spectacle, on est entre le stand-up et l’émotion. Il y est aussi question de féminisme…

A.M. On a eu de longs débats avec Raphael et Sahand à ce sujet. Lorsqu’on aborde le fait que ce sont les hommes qui font la guerre, très vite vient l’argument "pour protéger les femmes". Et là on est tout de suite dans le schéma patriarcal. Pourquoi cette question est si importante ? On peut être lâche et trouillard et aveugle, comme je le suis, mais pas tout à fait sourd. J’entends ces voix qui montent, et eux aussi d’ailleurs ; cela nous interpelle en tant qu’hommes. Dans le fond, quel est notre rôle en tant qu’oppresseurs ? Et bien sûr - sans dévoiler tout le propos de la pièce -, ça renvoie au conflit moyen-oriental.

Travailler ensemble sur ce projet implique forcément des comparaisons d’échelle. Comment vivez-vous cela ?

N.U. Vu de l’intérieur, c’est tellement différent. On en rit. L’assistante a elle-même deux assistantes…

A.M. Rien que sur cette pièce, il y a plus de personnes qui travaillent que dans tout le TTO. Mais la disponibilité est là. Et en fin de compte, ces deux institutions, si différentes soient-elles, aboutissent au même résultat : des artistes sur scène, du public dans la salle, du partage.

F.M. Cette expérience ensemble est exemplaire de la complémentarité entre les compagnies et les institutions. Comme le hardware et le software. Une compagnie est un logiciel qui fait tourner une puissante machine, un théâtre. Néanmoins il faut du software dans le hardware, c’est-à-dire de la culture d’entreprise, et du hardware, de l’organisation, dans le software.

TTO et National se trouvent aussi à des pôles opposés quant à leur subvention respective…

A.M. Qu’un tel ait tel montant et un autre infiniment moins, ça va, tant que les portes sont ouvertes. Ce qui ne va pas, c’est le repli. On ne peut pas entièrement supprimer le fonctionnement clanique, parce que c’est bien, aussi, d’avoir une famille. Mais dès lors qu’il y a un peu d’exogamie, tout cela prend son sens.

Qui dit exogamie dit renouvellement et diversification des publics, mais aussi porosité des lieux.

F.M. Je le dis à moitié à la blague, mais l’action la plus positive que j’ai eue depuis trois ans que je suis ici, c’est d’installer un café en bas pour que les gens rentrent et d’enlever les stickers des portes pour redonner de la transparence. Ce n’était pas précisément un geste artistique, mais en soi, c’est important qu’on ne passe plus devant nos lieux en se disant "ce n’est pas pour moi". Et le TTO réussit cela bien mieux que n’importe quelle institution.