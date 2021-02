En mars 2020, le festival Corps de textes était en grande partie annulé pour cause de début de pandémie. Près d’un an plus tard, la cinquième édition se profile, totalement en ligne et judicieusement dédiée aux "Voyages immobiles".

Responsable des programmes littéraires et des rencontres et débats au Théâtre de Liège, Édith Bertholet s’est établie dans la Cité ardente il y a une dizaine d’années. À l’époque, elle découvre avec amusement et curiosité, au hasard de ses déplacements, des phrases inscrites sur les vitrines. "Grâce à l’association Place aux Artistes, j’ai rencontré Gérard Fourré, fondateur du Comptoir des ressources créatives, à l’origine avec Isabelle Marlier de cette installation d’extraits littéraires dans la ville." Cette opération, éclose en 2007 dans le cadre de la Ville des Mots, a laissé des traces.

[...]