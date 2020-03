C’est un reflet de l’immense boule à facettes de la création belge francophone qui miroite chaque été sous le soleil d’Avignon. Du 2 au 26 juillet dans le cadre du Off, le Théâtre des Doms, dirigé par Alain Cofino Gomez, proposera une programmation qui se veut en "relation forte avec le réel. Gestes artistiques documentés, enquêtes intimes, politiques ou sociétales…"

C’est à Lorette Moreau, lauréate du prix Jo Dekmine 2020 et coup de cœur du jury jeunes au Festival Émulation (Théâtre de Liège) pour ({:}) imprononçable, que les Doms ont confié le jardin du théâtre pour l’animer d’un atelier de pratique artistique interrogeant la relation entre spectateur et spectacle.

Marionnette, alcoolisme, maison de retraite…

Sur scène, on retrouvera la marionnette grandeur nature animée par la comédienne Tita Iacobelli dans le poignant Tchaïka. Soufflera également l’Ouragan d’Ilyas Mettioui qui nous plonge dans la tête et le cœur d’un Abdeslam multiple. La pépite de la toute jeune Magrit Coulon, Home (demain encore au Festival Factory à Liège), reflétera le huis clos intime et intense d’une maison de retraite, fruit d’un travail documentaire. Didier Poiteaux livrera, à nouveau, avec justesse et vérité, une confession pudique sur le tabou de l’alcool dans Un silence ordinaire. Le collectif La Station fera resurgir, dans son Parc, les fantômes du passé, celui d’un accident malheureux : la mort d’une dresseuse dévorée en plein show par une orque (prix du jury professionel au Festival Émulation).

Un dernier créneau sera partagé entre la performance de Valérie Cordy État du monde et celle de Lara Barsacq Lost in Ballets russes. La danseuse et chorégraphe présente également Ida, Don’t cry me love au CDCN Les Hivernales. Reste à confirmer - prochainement - le spectacle coprésenté par les Doms et Occitanie fait son cirque en Avignon.

Enfin, la photographe liégeoise Céline Chariot approfondira son travail présenté aux Doms en 2019, une fenêtre sur un autre festival et le laboratoire d’échanges d’Univers des Mots, à Conakry.