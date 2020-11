Quelques semaines après l’éclosion de Science-fictions de Selma Alaoui, au Varia, une autre autrice et metteuse en scène aurait dû livrer sa version d’un avenir imaginaire. Le second confinement n’aura pas permis aux Lianes de rencontrer leur public comme prévu, à la Balsa, en novembre. Cependant, s’ils ne peuvent accueillir de spectateurs, les théâtres restent ouverts au travail des équipes en création. C’est ainsi que Françoise Berlanger a pu, avec la sienne, mener à son premier terme Les Lianes, récemment présenté à huis clos.

"Je vais vous demander de faire un effort d’imagination" : une voix douce et ferme invite l’assistance à se projeter dans dix, vingt, cinquante, cent ans et au-delà, tandis qu’au sol se meuvent des formes qui évoquent autant des images prises par satellite qu’une vision de la vie au microscope.

De quoi va-t-il s’agir ? "Notre monde épuisé s’est éteint, et 350 ans plus tard la vie refait son apparition sous de nouvelles formes. Sur le plateau du théâtre, deux actrices mutantes aux corps-lianes, accompagnées de deux vidéastes et deux musicien.ne.s, tissent verbalement, musicalement et numériquement, un réseau infini."

Voilà comment s’annonce l’objet scénique. Avec Françoise Berlanger, remontons à ses origines. "Tout a commencé en 2017 – car oui, les spectacles s’élaborent souvent deux, trois ans avant d’être présentés au public –, donc avant, bien avant la crise sanitaire."

"Prédestinée à l’amour de la nature"

Cherchant "par quel bout" écrire sa future pièce, l’autrice et metteuse en scène remonte le temps plus en amont encore, jusqu’au moment où, en 2010, elle avait sollicité une aide au projet pour un spectacle inspiré de L’Intelligence des fleurs, ouvrage écrit un siècle plus tôt par Maurice Maeterlinck. Si cette envie-là n’aboutira pas, sa germination ne s’est pas éteinte pour autant chez celle qui – avec un grand-père botaniste, un père agronome, une fratrie élevée dans l’observation et le respect des plantes – se définit comme "prédestinée à l’amour de la nature".

[...]