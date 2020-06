Peu connue, leur activité de médiation culturelle est menacée.

Non, ce n’est pas la crise sanitaire qui a fragilisé les Midis de la poésie. Créés en 1949 par Sara Huysmans et Roger Bodart, l’association se mobilise depuis lors avec beaucoup de dynamisme pour défendre la poésie d’hier et d’aujourd’hui à travers diverses activités. "Au départ, c’était un projet bénévole", rappelle Mélanie Godin, qui en a pris la direction en 2015 alors qu’elle y œuvrait déjà en tant que coordinatrice. "Ce qui fait qu’on ne peut, aujourd’hui encore, compter que sur nos fonds propres et sans pouvoir bénéficier d’aide à l’emploi. De plus, on n’a jamais eu de lieu où nous installer durablement. On doit donc sans cesse trouver un hébergeur, ce qui est coûteux et énergivore. Et surtout révélateur du manque d’une vraie ambition poétique pour Bruxelles !"