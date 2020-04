Les Rencontres théâtre jeune public auront bien lieu © Infusion Scènes Laurence Bertels

Enfin une bonne nouvelle dans le marasme culturel actuel! Nous apprenons à l’instant que les Rencontres théâtre jeune public auront bien lieu. Une annonce qui tombe à l’instant et confirme la volonté de la ministre de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Bénédicte Linard et de La Province de Liège de maintenir les Rencontres à tout prix.



Une manière très claire de soutenir le secteur du théâtre jeune public dans ce moment où il est particulièrement fragilisé. Point d’orgue du théâtre pour les enfants et les adolescents, les Rencontres de Huy accueillent chaque année entre 40 et 50 créations, qui tournent ensuite pendant 2 à 5 ans dans les théâtres, centres culturels et écoles, tant en Belgique qu’à l’étranger. Plus qu’un festival, ces Rencontres sont un marché professionnel auquel participent environ deux cents programmateurs étrangers. C’est dire l’importance d’y être.



Une réunion de concertation avec les fédérations professionnelles aura lieu ce lundi 4 mai afin de définir les adaptations à mettre en œuvre pour que les Rencontres Théâtre Jeune Public puissent être maintenues sous une forme ou une autre.



Il est indispensable, annonce le cabinet que les pouvoirs publics subsidiant (Province de Liège et Fédération Wallonie-Bruxelles) puissent trouver des solutions pour que ce moment de visibilité incontournable puisse continuer à s’organiser.

Un signal fort «C’est un signal donné au secteur du théâtre jeune public. Face à cette crise inédite, nous joignons nos efforts pour être créatifs et rebondir car nous ne pouvons délaisser nos artistes et ne pouvons pas non plus priver notre jeunesse des outils indispensables à son éveil au monde et au développement de son sens critique. » déclare Bénédicte Linard. «La Province de Liège organise ce rendez-vous fondamental pour le théâtre jeune public depuis 35 ans. La crise sans précédent que nous connaissons actuellement et qui impacte gravement le secteur culturel nous incite à vouloir que ces Rencontres soient, dans la formule qui sera possible pour respecter les règles sanitaires, plus retentissantes et innovantes pour les compagnies et les artistes. Cette édition sera particulière mais nous la voulons rassurante pour ces acteurs fondamentaux de la médiation culturelle » ajoute Luc Gillard, Député-Président de la Province de Liège, en charge de la Culture et de la Jeunesse.