La nouvelle vient de tomber.

A l’image de la saga des masques, théâtrale à sa manière, ou d’autres informations contradictoires relatives au Coronavirus, qui ont maintenu le public en haleine, le feuilleton des Rencontres de Huy se poursuit mais approche de l’épilogue. Un accord vient en effet d’être trouvé et les Rencontres Théâtre jeune public auront bien lieu, en 2020. Non pas en août, comme c’est le cas depuis 50 ans, cette année, mais en novembre. Non pas à Huy, mais dans le centre de Liège.

C’est la ministre de la Culture, Bénédicte Linard (Écolo), qui vient de l’annoncer. «Il s’agissait d’un enjeu primordial pour tout le secteur du théâtre enfance et jeunesse en termes de visibilité des compagnies et de mise en marché des spectacles. Il était donc important d’aboutir à une solution qui réponde au maximum aux attentes de l’ensemble des acteurs impliqués », souligne la Ministre.

Pour y parvenir, la CTEJ a été en dialogue constant avec les représentants du «Club des 5» (cinq lieux jeune public de Wallonie et de Bruxelles), AssProPro a œuvré à maintenir le lien nécessaire entre artistes et programmateurs tandis que la Province de Liège et la Fédération Wallonie-Bruxelles ont tenu une concertation mutuelle permanente et ce, afin de trouver des solutions pour maintenir l’événement à tout prix.

Pas de rencontres virtuelles

Une première proposition de virtualisation des Rencontres a été faite mais n’a pas rencontré la faveur du secteur. S’agissant là de la seule option possible cette année pour maintenir l’événement dans la Ville de Huy en raison de l’occupation des bâtiments scolaires, la Province de Liège a activement exploré les possibilités de partenariat avec d’autres entités et infrastructures. Plusieurs lieux liégeois ont accepté de se prêter au jeu et les Rencontres Théâtre Jeune Public se tiendront donc exceptionnellement dans le centre de Liège durant la première quinzaine du mois de novembre. A vos agendas !