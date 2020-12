"Maintenant je me dis plutôt poétesse. Et ma poésie a plusieurs textures. Parfois elle est slam et sur la scène, parfois elle est graphique et s’exprime en collages…"

Née à Liège il y a un peu plus de quarante ans, Lisette Lombé, autrice, performeuse, collagiste, membre fondatrice du collectif L-Slam, a récemment publié le court roman Venus Poetica (Éd. L’Arbre à paroles, coll. IF) et le recueil de textes et collages Brûler brûler brûler (Éd. L’Iconoclaste, coll. L’Iconopop). À cette palette s’ajoute l’animation d’ateliers d’écriture.

Sa définition d’elle-même est plurielle, évolutive même, entre action et ascendance. "Je dis souvent que j’ai un Congo tatoué sur mon visage. Je n’ai pas grandi là-bas, je me sens très Belge, mais avec une altérité qui me précède", glisse celle qui avoue un penchant pour les liens choisis, "les familles de cœur, respectueuses de ce qu’on est devenu", sans renier "le noyau extrêmement soudé, soutenant, aimant" de ses proches.

"Artiviste" à sa juste place

Une autre manière de se définir réunit ses pratiques de l’art et de l’activisme. Lisette Lombé se dit volontiers "artiviste" : "une forme de militance où je me sens à ma juste place", en dehors des institutions, au cœur de la poésie.

Si la crise sanitaire a "mis un coup d’arrêt aux aspects scéniques", l’artiste a pu continuer à écrire, coller, créer. Voire, lors du second confinement et grâce à l’élan créatif des étudiants du Conservatoire de Liège, reprendre des ateliers d’écriture à distance. Privant Lisette Lombé du rôle où elle se sent le plus utile : "le coaching scénique, la confiance dans la voix", mais permettant de toucher des slameuses d’ailleurs, "d’Afrique, de France, ce qui aurait été impossible en présentiel. Et je sens à chaque rencontre, même virtuelle, une soif, une demande, un vrai besoin."

[...]