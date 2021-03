En bord de voie ferrée, à Molenbeek, le lieu de vie et de travail de Michèle Noiret lui a permis de traverser l’année écoulée avec, au moins, de la lumière et de l’espace. La chorégraphe continue de s’entraîner et ouvre occasionnellement son studio à telle ou telle danseuse qui, confinée, manque d’un périmètre où le mouvement puisse se développer avec ampleur.

C’est là qu’elle nous reçoit, quelques jours après la représentation à Paris du Chant des ruines. Créée en octobre 2019 en ouverture de la Biennale de Charleroi danse, la pièce avait été présentée pour cinq dates au Théâtre national, à Bruxelles, peu avant le confinement décrété il y a un an.

[...]