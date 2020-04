Longtemps directeur des Halles à Bruxelles, il avait ensuite piloté les Doms, à Avignon. Philippe Grombeer est mort dimanche 26 avril. Il avait 74 ans.

"Il ne sera jamais un vieillard, il aurait détesté ça", souffle Isabelle Jans qui fut, avant de lui succéder, sa complice au pied de l'Escalier des Doms, dans le théâtre qui porta haut, dès 2002, les couleurs belges dans l'énorme Festival off d'Avignon. Cette nouvelle aventure, qu'il mena avec enthousiasme et succès jusqu'à l'heure de sa retraite, en 2011, en suivait une autre, et de taille, puisqu'il fut animateur et coordinateur des toutes jeunes Halles de Schaerbeek, dans les années 70, avant d'en devenir le directeur et de tenir la barre de cet imposant et audacieux paquebot durant 28 ans.

Né à Malmedy en 1946, Philippe Grombeer étudie à l'Université libre de Bruxelles les sciences politiques et diplomatiques, la sociologie puis le journalisme et la communication sociale. De 1968 à 1971, toujours étudiant, il est animateur de la Maison des jeunes de Woluwe-Saint-Lambert. Son esprit critique, ses goûts éclectiques, son exigence professionnelle s'esquissent déjà et ne feront que s'affûter.

[...]