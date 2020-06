La saison s’ouvrira sur un retour à l’essentiel dans le théâtre ixellois. L'éclairage de sa directrice Joëlle Keppenne.

Théâtre, danse, concerts, jeune public, cirque, impro, rencontres, expos : pas de doute, on est bien dans un lieu pluriel. Le Marni tire d’ailleurs parti, pour ses diverses activités, des potentialités de ses espaces distincts : la Salle au rez-de-chaussée, le Bar en sous-sol, le Labo sous les combles, ou encore le Boudoir.

Autant de volumes contraints à la fermeture pour un temps que, souligne Joëlle Keppenne, "beaucoup d’artistes ont mis à profit pour se poser, réfléchir, créer" - non sans la difficulté matérielle parfois terrible que l’on sait. Mais dès qu’a été énoncé, par les autorités, le possible retour au travail, la directrice a décidé de rouvrir les lieux aux créatrices et créateurs. "Sans hélas pouvoir répondre à toutes les demandes, mais c’était vital pour beaucoup d’à nouveau travailler dans un espace adéquat, de croiser leurs pairs, d’avoir des retours humains."

C’est ainsi que les résidences ont repris, et se poursuivront même tout l’été. Angelo Bison a par exemple passé une semaine au studio avec le metteur en scène Lorent Wanson en prélude à la création de Da Solo, de Nicole Malinconi. "Ce monologue, je crois que je pourrais le programmer chaque saison désormais, tant est fort son rapport aux racines, au déracinement, au parcours de vie quel que soit l’âge", s’enthousiasme Joëlle Keppenne, se souvenant du "privilège incroyable d’avoir eu lecture de ce texte, via Zoom, par Angelo en face caméra, avec toute sa force et sa fragilité".

