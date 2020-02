L’un, Sahand Sahebdivani, est Iranien. L’autre, Raphael Rodan, est Israélien. De par leur parcours familial et professionnel, les deux comédiens vivent aujourd’hui aux Pays-Bas. En 2015-2016, ils étaient venus présenter leur premier duo, Kingdom of fire and clay, au Théâtre de la Toison d’Or (TTO) puis au Saint-Michel. Ils y évoquaient l’histoire de leurs mères respectives, deux “femmes fortes”, nées en Iran (l’une musulmane, l’autre juive) et contraintes à l’exil. À cette époque, deux représentations avaient été annulées en raison des attentats du 22 mars. Les bombes n’explosent pas que “là-bas” ; elles blessent et tuent ici aussi.

Depuis lors, “est-ce que le monde va mieux ?”, s’interrogent les deux hommes sur la scène du Théâtre National, en coproduction avec le Théâtre de la Toison d’Or (Albert Maizel, codirecteur du TTO, s’est joint à l’écriture du spectacle). Entre les milliers de migrants qui risquent leur vie sur des embarcations de fortune pour fuir la guerre, Trump, le Brexit ou encore les manifestations violemment réprimées en Iran, la réponse est, malheureusement, non. Et si le monde continue de s’enliser dans les conflits, qui est-ce qui tient les armes en main et fait la guerre ? “Nos mères ? Vos mères ? Vos sœurs ? Vos grands-mères ?”, interpellent Sahand et Raphael. “Non !, répondent les spectateurs. Les hommes !”

Storytelling, théâtre et humour

De ce constat, le duo va tirer les fils qui tissent leur récit, leur histoire ou plutôt notre histoire (et même notre Histoire), car, après tout, la guerre n’est pas l’apanage de l’Afrique et du Moyen-Orient. Pour embarquer le public avec eux, Sahand Sahebdivani et Raphael Rodan, accompagnés de deux musiciens, mêlent, dans un subtil équilibre, storytelling (raconter une histoire, effacer le quatrième mur), théâtre et humour. Et n’ayez crainte si My father held a gun se joue en anglais (surtitré en français) : en interagissant directement avec le public, ils créent une connexion qui rend l’histoire aisément compréhensible, même lorsqu’ils versent dans l’improvisation.

D’ailleurs, après avoir demandé au public d’imaginer à quoi ressembleraient leurs pères, ils décident de plutôt s’intéresser aux nôtres de pères, ainsi qu’à nos grands-pères, pour retourner à “votre histoire” : celle de la Première Guerre mondiale. Grâce à une mise en scène épurée mais diablement efficace signée Vasile Nedelcu, nous voici plongés dans l’horreur des tranchées à travers les lettres authentiques de deux jeunes soldats, un Allemand et un Français. Le premier écrit à son père ; le second, à sa fiancée. Ces échanges épistolaires nourrissent une réflexion beaucoup plus large de Sahand et Raphael sur le patriarcat, le corps des femmes, le féminisme, l’amour, la justice, l’injustice,… ponctuée par des allers-retours entre hier et aujourd’hui, l’Europe et le Moyen-Orient, autour de leur vécu, leurs racines familiales, leurs différences spirituelles et religieuses, et leurs confluences. Poétique et instructif, drôle et sensible, My father held a gun s’écoute comme un conte et questionne comme un essai. À ne pas manquer !

Bruxelles, National, jusqu’au 15 février. En anglais, surtitré. Infos et rés. au 02.203.53.03 ou sur www.theatrenational.be