Myriam Leroy présente sa nouvelle création au Théâtre de la Toison d’Or : “ADN”, une pièce documentaire. Fondée sur les témoignages d’enfants conçus par procréation médicalement assistée (PMA). Comme elle.

Un sigle. Trois lettres. Qui enserrent un sujet éminemment délicat. La PMA ou procréation médicalement assistée n’a de cesse de susciter débats et questionnements au fil des évolutions scientifiques, éthiques, juridiques, politiques, économiques et sociales qui la façonnent. “Au départ, ce sujet ne m’intéressait pas spécialement jusqu’à ce que je sois directement concernée, confie Myriam Leroy, journaliste, chroniqueuse et auteure. Il y a moins de trois ans, mes parents nous ont annoncé, à moi et ma sœur, que nous étions enfants de donneurs de sperme anonyme”.