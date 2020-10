Imaginez une fillette. Chasuble jaune poussin, lunettes à la Nana Mouskouri, coupe de cheveux à la Mireille Matthieu, interviewée par un animateur à la Jacques Martin dans l’École des fans. Elle s’appelle Claire, est venue avec sa grand-mère et son chien mais sans ses parents, qui sont ouvriers. Elle sait lire, écrire, monter à cheval, et s’interroge sur un avenir incertain, où peut-être à nouveau quelqu’un l’oubliera dans le bus, et sur le sort réservé aux personnes bipolaires.

Imaginez une salle d’attente où on retrouve Claire (Sandrine Hooge), 45 ans, naguère voltigeuse équestre et désormais à la recherche d’un emploi.

Imaginez un sous-sol où s’amoncellent les gants orphelins, les doudous égarés, les sacs de piscine encore humides et chlorés… C’est là, au Bureau des objets trouvés, que Claire travaille désormais. À trier, inventorier, classer. À rêver, imaginer, inventer aussi, beaucoup. Ses comparses aussi ont abouti là après des parcours saugrenus : Christelle (Audrey Dero), 35 ans, passionnée de thrillers, victime des coupes budgétaires privant la bibliothèque de sa section scandinave, et Teresa (Catherine Mesoutssis), 55 ans, chauffeuse de bus gourmande licenciée pour excès de gentillesse.

© David Bormans



La mémoire sondée à l’aune de l’oubli

"À l’heure où tant de services inutiles et coûteux sont proposés un peu partout, l’idée de traiter d’un lieu utile, mais oublié de beaucoup, comme les choses et les gens qui s’en occupent, m’a paru subitement essentielle", explique Isabelle Darras, metteuse en scène et coautrice, avec Élisabeth Ancion, de cette farce-fable qui sonde la mémoire et l’imaginaire sur fond d’objets oubliés.

Derrière ces moments où le fantasque s’insinue dans l’ordinaire (de scènes foldingues en moments poétiques) se faufile la notion de rebut : ce/ceux que l'on égare, que l'on écarte, que l'on délaisse, que l'on remplace. Sujet d’importance – sociale, environnementale, culturelle – dans un monde où le durable peine à s’imposer dans l’impermanence générale.